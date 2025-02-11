SGK uzmanından milyonlarca emekliyi ilgilendiren uyarı: Aylığınız kesilebilir

Aldıkları maaşlarla ayakta durmakta zorlanan emeklilere bir kötü haber de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.



2008 YILINA DİKKAT ÇEKTİ



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdursun, 1 Ekim 2008 yılına dikkat çekti. SGK uzmanı Erdursun, bu tarihten sonra emekli olup da çalışmaya devam edenlerin aylıklarında kesinti olacağını belirtti.



Özgür Erdursun, paylaşımında, "1.10.2008’den sonra sigortalı olup emekli olanların ya da olacakların emekli olduktan sonra tekrar SGDP ile çalışma hakları olmayacak. Emekli olduktan sonra kayıtlı çalışırlar ise emekli aylıkları kesilecek!" ifadelerini kullandı.



YAKLAŞIK 2 MİLYON ÇALIŞAN EMEKLİ VAR



SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam ediyor.