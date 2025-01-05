SGK'dan binlerce emekliye şok mektup: Emeklilikleri tehlikede

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ödemelerini geçmişe dönük incelemeye alırken, usulsüzlük durumlarında ilgili kişiler ifadeye çağırılıyor.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre herhangi bir işte çalışmamasına karşın, emeklilik hakkı için kendisini sigortalı gösteren ve 'naylon şirketler' üzerinden emeklilik hakkı kazananların tespiti amaçlanıyor.





İncelemeye takılanların 3 iş günü içerisinde SGK ilçe müdürlüklerine gelerek ifade vermesini talep edildi.





Sözcü'nün haberine göre, şüpheli zaman dilimini boyunca gerçek anlamda bir çalışma faaliyetinde bulunmadığına kanaat getirilmesi halinde, usulsüzlüğe konu olan prim ödemeleri sistemden silinecek.





SADECE AYLIK İPTALİ DEĞİL...

Bu değişiklikle birlikte birçok kişinin emeklilik hakkını kaybetmesi beklenirken, kısıtlamalar aylık iptaliyle de sınırlı kalmayacak.





Uzun zamandır emekli maaşı almaya devam eden vatandaşlar, söz konusu incelemeler sonucunda usulsüzlük yaptıkları tespit edilmesi halinde bugüne kadar aldıkları emekli maaşlarını da yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.





SGK uzmanları, geriye dönük incelemelerin emeklilik tarihi itibarıyla 10 yıl boyunca sürdürülebileceğini belirtirken, bu süreyi aşan denetimlerde ise zaman aşımının geçerli olacağına dikkat çekti.