SGK'dan yeni karar: Bu mesleklerde artık erken emeklilik yok

SGK'nın bu adımıyla, fiili hizmet zammı uygulamasında suiistimallerin önüne geçilmesi ve sadece gerçekten riskli, yıpratıcı işlerde çalışanların bu haktan yararlanması hedefleniyor. Yeni sistem, Nisan 2025 dönemine ait hizmet bildirimlerinden itibaren geçerli olacak ve işverenler için belge sunma yükümlülüğü başlayacak.





Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (FHZ) uygulamasına ilişkin kapsamı daraltan önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe sokuyor. Kurum tarafından yayımlanan 98 sayfalık listeyle, 4/A sigortalılık statüsünde yer alıp FHZ'den yararlanamayacak meslek grupları resmen açıklandı. Müdür, balık toptancısı, bar çalışanı ve muhasebeci gibi birçok meslek grubu artık doğrudan erken emeklilik hakkından faydalanamayacak.Yeni uygulama kapsamında, meslek kodu sınırlaması nedeniyle SGK sistemine FHZ kapsamında hizmet bildirimi yapılamayacak. Ancak gerçekten fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalıştığı işveren tarafından resmi belgelerle kanıtlanabilen sigortalılar için istisna getirildi. Bu durumda, işverenin çalışanın FHZ kapsamındaki işte bulunduğunu belgeleyen evrakları SGK'ya ibraz etmesi gerekecek. Aksi halde bildirilen hizmetler sistem tarafından reddedilecek.Yeni düzenlemeyle birlikte SGK, FHZ uygulamasında daha sıkı bir denetim mekanizması kurmuş oluyor. Uygulama, hem işverenleri hem de çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.Erken emeklilikten yararlanma hakkına kısıtlama getirilen meslek gruplarından bazıları şöyle:1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı1112.02 Kurum Başkanı-Kamu1112.03 Daire Başkanı1112.04 Kurum Başkan Üyeleri1112.05 Genel Müdür1112.06 Genel Sekreter-Kamu1112.07 Genel Sekreter-Üniversite1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu1112.21 Bölge Müdürü-Kamu1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu1112.23 Genel Müdür Yardımcısı1112.28 Üst Kurul Üyesi1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı1112.40 Baş Müdür Yardımcısı1112.41 Daire Başkan Yardımcısı1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri1114.04 Oda Başkanı1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey1114.16 Kızılay Genel Başkanı1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)1120.01 Armatör1120.04 Başkan-Özel Sektör1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve...1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel)1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel)1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)