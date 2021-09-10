SGK'deki yolsuzluk soruşturmasında ismi geçen bakan Süleyman Soylu çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) başlatılan 1 milyar TL’lik usulsüzlükle ilgili soruşturmanın tarafının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun ortağı olduğu İnvamed isimli şirket olduğu ortaya çıktı. Şirkete yönelik soruşturmanın, çok sayıda ürün grubunun geri ödemesinde usulsüzlük iddiasını kapsadığı anlaşıldı.





Şirketin, çok sayıda ürün grubunun geri ödemesinde usulsüzlükle suçlandığı öğrenildi.





Bazı ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerinde milyarlarca liralık usulsüz ödeme yapıldığına ilişkin iddialara yönelik soruşturmanın ayrıntılarında dikkati çekici detaylar yer aldı.





Üst düzey bürokratların görevine son verilmesine kadar uzanan soruşturmanın bir ayağının da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu İnvamed firması olduğu bildirildi.





KODLAR ARASINDA UYUŞMAZLIK





Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, firmanın toplam 16 ürün grubunda hastanelere verdiği ürünlerin ÜTS kayıtlarıyla, Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) kodları arasında uyuşmazlık olduğunu belirledi. Firmanın birçok ürününün sertifikalarına yönelik de usulsüzlükler tespit edilirken firmadan açıklama talep edildi. Firmanın ürünlerinin görselleri ile ÜTS kayıtlarındaki ürünler arasında farklılık bulunduğu kaydedildi.





Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan firmaya gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:





“Kurumumuza yapılan bildirim sebebi ile üreticisi olduğunuz tespit edilen Ürün Takip Sisteminde kayıtlı Aterektomi, Trombektomi ve Aspirosyon Sistemleri, Aterektomi Kateteri - Trombektomi Kateteri, Tromboliz Kateteri, Tromboaspirasyon Kateteri, Steril Kateter, Steril Kılavuz Tel, Steril Kanül, Steril Embolizasyon ve Kapama Seti, Steril İntroduser, Steril Cerrahi Yaşıtrırıcı, Sretil Embolizan Ajan, Isıtma ve Soğutma Pedi, ICT Karıştırma Cihazı, Radyofrekans Ablasyon Sistemi adlı ürün grupları hakkında 7223 sayılı kanun kapsamında inceleme başlatılmıştır."





SGK'DE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI





Sağlık Bakanlığı'nın, bir medikal şirketin kamuyu 1 milyar lira zarara uğrattığı bilgisini SGK'nin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdiği, bunun üzerine SGK'de geniş çaplı bir soruşturma ve inceleme operasyonu başlatıldığı ortaya çıkmıştı. Kurumda çok sayıda üst düzey personelin görevden alınmasının da bu soruşturmalarla ilgili olabileceği belirtilmişti.





Öte yandan halen görevde olan bir bakanın yakın akrabasının, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla inceleme başlatılan şirketin ortağı olduğu iddia edilmişti.