SGK'yı böyle dolandırmışlar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nu nasıl zarara uğrattığı Sayıştay raporları ile tescillendi. Özel hastanelerin SGK'dan daha fazla para alabilmek için hasta ya da yıllık izinde gözüken doktorlar adına ameliyat ve muayene beyan ettiği ortaya çıktı.





O tarihte görevde olmayan hekimler adına verilen tanzim edilen faturaları SGK ödedi. Ayrıca ölen kişilere, ölüm tarihlerinden sonra sağlık tesislerince işlem yapılarak bedellerinin SGK’ya faturalandırıldığı da açığa çıktı.





TEŞHİS-TEDAVİ İLE ÖDEME TUTARI ARASINDA TUTARSIZLIK VAR





Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Sayıştay'ın SGK'nın 2018 yılı hesaplarında yaptığı incelemede hastalara konulan teşhisler ve hastaların ameliyat bilgileri ile faturalandırılan işlemlerin birbiri ile uyuşmadığı tespit edildi.





Raporda, “İşlemlerin incelenmesinde, sağlık tesislerince hastane bilgi yönetim sistemlerine, sistematik aksaklıklar sebebiyle geç girilen işlemler göz önünde bulundurularak ölüm tarihlerini takip eden ikinci günden itibaren yapılan işlemler ve faturalandırmalar esas alınmıştır. Bazı örneklerde, sigortalının vefatından bir yıl sonra dahi, hastanelerce işlem yapılarak kuruma faturalandırma yapıldığı görülmüştür.” denildi.





62 BİN 807 KİŞİYE EVDE BAKIM ÖDEMESİNDE USÛLSÜZLÜK!





Ayrıca mevzuata aykırı olarak Sağlık Bakanlığı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Veri Tabanı’nda kaydı bulunmayan kişiler (62 bin 807 kişi) ile kaydı olup ağır engelli olmayan kişiler (35 bin 554 kişi) için evde bakım ödemesi yapıldı.





İşverene asgari ücret destek ödemeleri ile işveren prim teşviki ödemeleri hatalı raporlandı.



