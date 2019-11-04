SGK'yı esas AKP batırdı: 12 yılda 1 trilyon transfer

AKP iktidarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek için sık sık SGK Genel Müdürlüğü dönemini gündeme getirirken, kuruma bütçeden son 12 yılda yapılan transferler 1 trilyon liraya dayandı. Bu yılki transferler de eklendiğinde rakamın 1 trilyon lirayı da aşması bekleniyor. Bunun sürdürülebilir olmadığını kabul eden iktidar ise sağlık harcamalarındaki artışa gerekçe olarak, “hastaların ve hizmeti sunanların en son teknolojiden yararlanmayı istediğini” de saydı.





Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre İktidar bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanacak olan 2020 bütçesinin gerekçesinde, sağlık ve sosyal güvenlik sistemine de yer verdi. Sağlık harcamalarındaki artış gerekçede tablo halinde yer aldı. Buna göre 2018 yılında 99.6 milyar lira olan sağlık harcamalarının bu yıl 119.8 milyar liraya çıkması bekleniyor. Sağlık harcamalarınının 2020 yılında en az 133.9 milyar liraya ulaşması; 2021’de 146.7 milyar lira, 2022 yılında da 158.4 milyar lira olması öngörülüyor. Gerekçede sağlık harcamalarındaki artışın tüm dünya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı bir sorun olduğu savunulurken, şöyle denildi: “Ülkemizde de yaşlanan nüfus, pahalı ve hızlı gelişen teknoloji, gelişen bilgi kaynakları, hastaların ve hizmeti sunanların en son teknolojiden yararlanma isteği, yaşam süresinin uzaması, hizmete kolay ulaşılması ve artan kronik hastalıklar sağlık harcamalarının artmasına neden olmuştur.”