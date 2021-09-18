Samanyolu Haber /Gündem / Show tv sesini kaybetti /18 Eylül 2021 19:42

Show tv sesini kaybetti

18 yıldır Show TV'nin kurumsal tanıtım sesi olarak görev yapan Murat Nişancalı kanser rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Show TV'nin kurumsal tanıtım sesi olarak 2003 yılından bu yana görev yapan Murat Nişancalı hayatını kaybetti. Nişancalı kanser tedavisi görüyordu.

Medyatava'da yer alan habere göre, 1961 doğumlu Murat Nişancalı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema Tv eğitimi aldı.
 
1989 yılından itibaren sinema ve televizyon alanlarında yapımcı olarak çalıştı.

1998 yılından itibaren çeşitli reklam tanıtım filmleri ve belgesellere sesiyle hayat veren Nişancalı 2003 yılından bu yana Show Tv Kurumsal Tanıtım Sesi olarak çalışıyordu.

Nişancalı'nın cenazesi yarın (19 Eylül 2021 Pazar) öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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