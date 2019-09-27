Samanyolu Haber /Gündem / Neyse ki depremde yüzlerce AVM alternatifimiz var! /27 Eylül 2019 22:00

Neyse ki depremde yüzlerce AVM alternatifimiz var!

İstanbul'da iki gün arayla meydana gelen iki deprem sonrasında muhtemel büyük depremde insanların kullanacağı toplanma alanları yeniden gündeme geldi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında oluşturulan birçok toplanma alanının imara açılmasına tepki gösteren Show TV ana haber sunucusu Ece Üner canlı yayında çarpıcı sözler sarf ettiy

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin akabinde toplanma alanlarının yetersizliği bir kere daha gözler önüne serilirken bir tepki de Show TV ana haber bülteni sunucusu Ece Üner'den geldi. 

Üner, "Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifimiz var." sözleri ile toplanma alanlarına alışveriş merkezi ve rezidans izni veren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetini ima etti.

493 TOPLANMA BÖLGESİNİN 416'SINA AVM İNŞÂ EDİLMİŞ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Üner acil toplanma bölgelerine dair, "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var." dedi.

ARDA TURAN'A VERİLEN DÜŞÜK CEZAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Üner, daha önce de futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, cinsel taciz suçundan ise beraat ettiğine dair mahkeme kararını eleştirmişti.

Üner haberi sunarken, "Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi?" demişti.

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Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

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