Neyse ki depremde yüzlerce AVM alternatifimiz var!

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin akabinde toplanma alanlarının yetersizliği bir kere daha gözler önüne serilirken bir tepki de Show TV ana haber bülteni sunucusu Ece Üner'den geldi.





Üner, "Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifimiz var." sözleri ile toplanma alanlarına alışveriş merkezi ve rezidans izni veren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetini ima etti.





493 TOPLANMA BÖLGESİNİN 416'SINA AVM İNŞÂ EDİLMİŞ





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in yorumu sosyal medyada gündem oldu.





Üner acil toplanma bölgelerine dair, "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var." dedi.





ARDA TURAN'A VERİLEN DÜŞÜK CEZAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ





Üner, daha önce de futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, cinsel taciz suçundan ise beraat ettiğine dair mahkeme kararını eleştirmişti.





Üner haberi sunarken, "Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi?" demişti.





