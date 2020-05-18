Şi Cinping: Çin her zaman Covid-19 konusunda şeffaf oldu

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 73. Dünya Sağlık Genel Kurulu toplantısında konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs salgını konusunda, “Başından beri açıklık, şeffaflık ve sorumlulukla hareket ettik” dedi.





Covid-19 salgınında alınan önlemler konusunda bağımsız bir değerlendirme başlatılması çağrısına istinaden ise Şi, “Covid-19’a küresel yanıtı ele alacak bu kapsamlı değerlendirmenin salgın kontrol altına alındıkta sonra” ve “objektif ve tarafsız bir şekilde yapılması” gerektiğini söyledi.





Şi, Covid-19 çalışmaları için Çin’in iki yıl boyunca 2 milyar dolar yardımda bulunacağını ve ülkesinde geliştirilecek aşının “küresel kamu yararına” sunulacağını kaydetti.





Toplantıda açılışı yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salgına karşı küresel birlik sorununa dikkat çekti ve salgının “gelişmekte olan ülkelerde daha büyük bir yıkıma yol açağını” vurguladı.















