Samanyolu Haber /Dünya / Şi Cinping ve Putin'den Trump'un Gazze planına destek /30 Eylül 2025 15:36

Şi Cinping ve Putin'den Trump’un Gazze planına destek

Rusya, Trump’ın Gazze planını desteklediğini ve bunun barış getirmesini umduğunu açıkladı. Çin ise Gazze’de gerilimin düşürülmesine yönelik “tüm çabaları desteklediğini” açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, basın toplantısında, “Çin, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmaya katkı sağlayacak tüm çabaları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor” dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, AFP dahil basın mensuplarına günlük brifingde, “Rusya, Başkan Trump’ın bu süregelen trajediyi sona erdirmeye yönelik tüm çabalarını her zaman destekler ve memnuniyetle karşılar” dedi. “Elbette, bu planın uygulanmasını ve Orta Doğu’daki olayların barışçıl bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağlamasını istiyoruz,” diye ekledi.
Hamas teklifi inceliyor

Hamas’a yakın bir Filistinli kaynak, Salı günü AFP’ye yaptığı açıklamada, grubun İsrail başbakanının da desteklediği ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze savaşını bitirmeye yönelik teklifini incelediğini söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, “Şu anda Hamas, hem Filistin içinde hem de yurt dışında siyasi ve askeri liderlikleri arasında bir dizi istişareye başlamış durumda” dedi. AFP’ye konuşan kaynak “İsrail’in Doha’daki saldırısından sonra liderlik üyeleri ve hareketler arasındaki iletişimin zorlukları nedeniyle bu görüşmeler birkaç gün sürebilir” diye ekledi. Başka bir Filistinli kaynak da Hamas’ın Trump’ın planını değerlendirdiğini doğruladı.

   
