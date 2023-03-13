Şi Jinping’den ilk ziyaret Moskova’ya









Çin’de üçüncü kez devlet başkanı seçilen Şi Jinping’in Putin’in daveti üzerine önümüzdeki hafta Moskova’ya geleceği bildirildi.





Reuters’in ismini açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret etmeyi planlıyor.





30 Aralık 2022'de Şi Jinping ile video konferans görüşmeleri sırasında Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi döneminde olduğunu söyledi ve Çinli mevkidaşını "gelecek yılın baharında" Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti.





Daha önce The Wall Street Journal, Çinli liderin Nisan veya Mayıs başında Rusya'yı ziyaret etme planlarını bildirmişti.





Çin’in Savunma Bakanı’nın Rusya detayı





Pekin’in Moskova’ya başka bir jesti ise Rusya ile işbirliğini önemseyen generalin savunma bakanı yapılması.





Çin Halk Cumhuriyet’tinde Şi Jinping'in üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinin ardından belirli bakanlıklar da değişiyor. Çin parlamentosu 65 yaşındaki General Li Shangfu'yu Çin'in savunma bakanı olarak atadı.





Çin’in yeni savunma bakanı olarak atanan Li Shangfu Rusya ile işbirliği nedeniyle 2018 yılından beri ABD’nin yaptırım uyguladığı kişiler arasında yer alıyor.





Bloomberg’in haberinde, Çinli General Li Shangfu'nun Rusya ile işbirliği nedeniyle 2018'den beri ABD yaptırımları altında olduğuna dikkat çekiyor.





65 yaşındaki general daha önce Çin Merkez Askeri Konseyi'nin eğitim ve ikmal departmanının başındaydı. Bu pozisyonda, 2018 yılında, özellikle Rus uçakları ve S-400 füze sistemleri satın alma anlaşmaları nedeniyle ABD tarafından Rusya ile işbirliği yaptığı için yaptırıma tabi tutuldu. Buna cevaben Pekin, ülkenin donanma komutanının ABD ziyaretini iptal etti ve askeri görüşmeleri erteledi.