Şi Jinping Moskova’da

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 20-22 Mart tarihlerinde Moskova'da temaslarda bulunacak.





Çin lideri, Vnukovo havaalanında Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dimitri Çernişenko tarafından karşılandı.

20 Mart'ta Vladimir Putin ile Şi Jinping arasında gayri resmi ilk görüşme olacak.





İki lider arasındaki görüşmelerde arasında yeni dönemde ortaklığın geliştirilmesi ve 2030 yılına kadar Rusya-Çin ekonomik işbirliğinin kilit alanlarının geliştirilmesi konulu iki belgenin imzalanması planlanıyor.





Kremlin, iki ülke liderleri arasındaki resmi görüşmelerin 21 Mart'ta gerçekleşeceğini söyledi.





Görüşmede özellikle Çin'in Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için önerdiği plan tartışılacak.

Çin lideri Şi Cinping, Mao Zedong'dan sonra bir ilke imza atarak üçüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti için Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptı. Bu, Şi'nin, başkanlığı süresince Rusya'ya yaptığı 9. ziyaret. Şi ve Putin daha önce 39 kez görüştü.