Siber güvenlik uzmanı anlattı: Cebimizde meğer uzaktan patlatılabilecek bomba taşıyormuşuz!

Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, tüm telefonların uzaktan patlatılabileceğini açıkladı.







Dünya kamuoyu İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerine düzenlediği siber saldırıyı konuşuyor. Yapılan yeni nesil saldırıda çok sayıda kişi ölmüş, binlerce kişi ise yaralanmıştı. Yapılan siber saldırının uzaktan çağrı cihazlarının patlatılması sonucu gerçekleştirilmesi vatandaşlarda telefonlarımız ve elektronik cihazlarımız tehlikede mi sorusunu beraberinde getirdi.





Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin programına bağlanan Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, tüm telefonların uzaktan patlatılabileceğini açıkladı.





BU DÜZENEK HANGİ CİHAZLARDA KULLANILABİLİR?



"Fiziki olarak yerleştirilen cihazdan bahsediyorsak başka cihazda olup olmaması önemli fiziki müdahale gerekiyor. Ama yazılımsal bir açıktan bahsediyorsak Hizbullah üyelerinin kullandığı cihazlar gibi pek çok cihazda da olabilir. Şöyle bir örnek vereyim. İşin ciddiyetini anlatmak için son model en lüks en pahalı bir cep telefonu bile yaklaşık 3 sene önce çok kolay hacklenebiliyordu. İsrailli bir siber istihbarat yazılımı tarafından. Bu bugün de yapılabilir. Çünkü bir açık bulup ona uygun bir yazılım geliştirdiler. Yüzbinlerce insanı dinlediler bu şekilde."





Halk TV Programcısı Barış Pehlivan dikkat çeken bir soru sordu.





CEBİMİZDEKİ TELEFON DA PATLATILABİLİR

Benim elimde bir telefon var bu telefonun patlama meselesi batarya aracılığıyla. İnternete bağlı telefonumu dışardan birileri hackleyip bataryayı ısındırıp patlayabilir mi?





"Kesinlikle patlatabilir. İnternete bağlı bir cihazdan bahsediyorsak mümkün. İnternete bağlı olmasa bile casus yazılım o telefona o cihaza sızdıysa olur. Bu yazılımlar çok güçlü. Anlık olarak sizin telefonunuzu açar kapatır ses kaydı alır. Bunlar zor ihtimaller değil."





BU YAZILIMI EN GÜÇLÜ KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ?

"Bunu kimse bilemez bunu o ülkenin istihbaratı bilir. Basın yansıyan bilgilerle konuşursak eğer şunu görüyoruz İsrail son 5-6 yıldır bu konuda inanılmaz bir gelişim gösteriyor. Bu konuda gerçekten güçlü. Hem maddi kazanç hem de istihbari kazanç sağlıyor. Onun dışında ABD, İngiltere gibi ülkeler de bu alanda oldukça iddialı ülkeler. Gelişmiş ülkeler bu teknolojilere sahip ve bir çoğu deşifre olamadı. 'Pegasus' diye bir kabus vardı yıllar önce o bile 4-5 yıl sonra ortaya çıktı."