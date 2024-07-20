Siber kaosun etkileri sürüyor: 'Teknolojilerin kırılganlığını gösterdi'

Dünyayı felç eden siber kaos yavaş yavaş etkisini azaltırken bazı işletmelerde sorunlar devam ediyor.



Siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ın hatalı güncellemesi sonrası dün Türkiye dahil birçok ülkede havayolları, bankalar, hastaneler ve birçok işletmede Microsoft sistemi çökmüştü. Crowdstrike, saatler süren ve dünyada kaosa yol açan hatanın düzeltildiğini ancak tüm sistemlerin normale dönmesinin zaman alacağını, durumun bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını duyurdu.



Microsoft da sorunun tamamen giderilmesi için sistemin birkaç defa yeniden başlatılmasını önerdi.



Havayolu şirketlerinde operasyonlar normale dönmeye başlarken dünya çapında binlerce uçuşun iptal edilmesi havalimanlarında krize yol açtı. Yolcular havalimanlarında uyurken şirketler, sorunların hafta sonu boyunca devam edebileceğini duyurdu.



Birçok işletme de yaşanan gecikmelerden kaynaklanan sorunları çözmeye çalışıyor ve bunun günler sürebileceği belirtiliyor.



PAZAR AZ SAYIDA ŞİRKETİN ELİNDE



Küresel çaptaki siber kaos, dünyada birbirine bağlı teknolojilerin ne kadar kırılgan olduğunu, tek bir yazılım hatasının nasıl büyük bir krize dönüşebileceğini ortaya koydu.



Reuters'a konuşan siber güvenlik uzmanları, hata veren Crowdstrike güncellemesinin yeterli kalite kontrolünden geçmediğini kaydetti.



Farklı güvenlik şirketleri de geçmişte benzer sorunlar yaşamıştı. McAfee'nin antivirüs güncellemesinde yaşanan sorun 2010'da yüz binlerce bilgisayarda "mavi ekran" hatasına yol açmıştı.



Birçok uzman, siber güvenlik pazarının çok az şirketin egemenliğinde bulunduğuna dikkat çekiyor. Dünya siber güvenlik pazarının yüzde 62'si sadece 15 şirketin elinde. Uzmanlar, bu tekelleşmenin güvenlik riskini daha da artırdığını vurguluyor.



Financial Times'ın analizine göre, dünyada bugüne kadar yaşanan en büyük siber kaos olarak görülen kriz, içeride bilişim ekiplerinin geliştirilmesiyle ve teknoloji altyapısının gözden geçirilmesiyle sonuçlanabilir. Hükümetlerin ve düzenleyici kurumların da bilişim sistemlerinde yeni önlemler üzerine çalışması gerekecek.