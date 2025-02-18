Siber korsanlar banka hesaplarını Gmail üzerinden böyle boşaltıyor

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Dünyada 1.8 milyar insanın kullandığı, Google’ın e-posta hizmeti Gmail ile ilgili uzmanlardan korkutan bir haber geldi. Siber güvenlik uzmanları, hackerların yapay zeka yardımıyla Gmail’in güvenlik filtrelerini geçebileceğini duyurdu.Siber korsanların yapay zeka yardımıyla telefon aramaları ve gerçeğe yakın şüpheli e-postalar gönderebileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Bu tip aramalar için dikkatli olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar, aramalardan sonra bir e-posta gönderildiğini ve yönlendiren sitenin ise Google’ın resmi sitesine benzeyen sahte bir site olduğunu belirtti.Siber korsanların bu yollarla kullanıcıların banka hesaplarına ve kişisel bilgilerine erişebildiği belirtilirken, Gmail’den farklı platformlarda da hackerların bu tip saldırılarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, FBI da konuya ilişkin yaptığı uyarıda, "Bu sofistike taktikler finansal kayıplara, itibar kaybına ve kişisel bilgilerin sızmasına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.Siber güvenlik şirketi Malwarebytes da yaptığı uyarıda, "Yapay zeka sistemlerine suçlular çok düşük maliyetle ulaşabiliyor. Bir araştırmada sofistike e-posta saldırısı yapmanın maliyetinin 5 dolardan başladığı tespit edilmiştir" diye yazdı.