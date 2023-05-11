Siber Savaş: “Snake” çökertildi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







ABD Adalet Bakanlığı, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait olduğu iddia edilen ve 20 yıllık bir geçmişe sahip kötü amaçlı yazılım ağının çökertildiğini açıkladı.







Rusya Devlet Ajansı TASS'ın haberine göre ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “MEDUSA Operasyonu ile FBI ve New York'un Doğu Bölgesi ABD Savcılığı, çok sayıda yabancı hükümetle koordinasyon içinde, FSB'nin, kötü amaçlı, en önemli siber casusluk yazılım implantını etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın 50 ülkedeki yüzlerce virüslü bilgisayardan hassas bilgileri elde etmek için 2004'ten bu yana kullandığı gelişmiş "Snake" (Yılan) isimli yazılım ağının FBI tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

FBI'nın MEDUSA Operasyonu, "Kremlin destekli" bilgisayar korsanlarının casus yazılımının işlevselliğini kendi aleyhine çeviren ve programı kendi kendine imha etmeye zorlayan "Perseus" adlı dijital bir araç sayesinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Yetkililer, kötü amaçlı yazılımın, Rusya istihbarat güçlerinin NATO üyesi hükümetler, gazeteciler ve finans ve teknoloji sektörlerine ait bilgisayarlardan bilgi çalarak başka bir platforma aktaran, "neredeyse tespit edilemez bir otoyol işlevi" gördüğü bilgisini paylaştı.

MEDUSA Operasyonu sayesinde, kötü amaçlı yazılımı yaymak için kullanılan "önemli sayıda sanal altyapının" devre dışı bırakıldığı ve bunun söz konusu yazılımın yeniden kullanılmasının çok zorlaştıracağı kaydedildi. Pentagon, Rusya'yı 2022'de ABD'li iletişim şirketine siber saldırı düzenlemekle suçlamıştı.