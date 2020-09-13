Sibirya’da 39 bin yıllık ayı mumyası bulundu

Rusya’nın kuzeydoğusundaki Yakutistan Cumhuriyeti’nde 15 bin yıl önce nesli tükenmiş bir mağara ayısının mumyası bulundu. Sputnik’in Siberian Times sitesinden aktardığına göre, ren geyiği çobanları, 15 bin yıl önce nesli tükenmiş bir mağara ayısının mumyasını buldu. Bulgunun 39 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor.







Sibirya’daki sürekli don olayı sayesinde mağara ayısının burun, diş ve kürk dahil olmak üzere tüm iç organları tamamen korunduğu belirtildi. Mağara ayısının kalıntıları, Yakutistan’daki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi’nde incelenecek. Bilim insanları ayının tam yaşını tespit edebilmek için radyokarbon analizi yapacak.





Mağara ayısı (Ursus spelaeus), Avrasya’da yaşamış ve yaklaşık 15 bin yıl önce nesli tükenmiş tarih öncesi bir tür veya alttür olarak sınıflandırılıyor. Bugüne kadar mağara ayılarının sadece kemikleri bulunmuştu. (Sputnik)



