"Sıcağın virüsü engellemediği Diyarbakır ile ortaya çıktı"

Bilim Kurulu’nun halk sağlığı uzmanı Prof. Levent Akın, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında iddiaların aksine sıcak havanın bulaşıcılık konusunda bir etkisi olmadığını Diyarbakır örneği ile anlattı.





Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısının bin 500'e yaklaştığını belirten Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi Halis Yerlikaya, "Bu durum kaygı vericidir, endişeliyiz" demişti.





Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Levent Akın ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı.









Yazının bir kısmı şöyle:





“Diyarbakır’da siz de rahat olun” diye söze girdi, rakamların kaygı verecek gösterge sunmadığını söyledi.





Diyarbakır'daki vaka sayısı bin 500'e yükseldi

Bu aşamada, “Sıcak virüsün etkisini kırıyor” iddiasında bulunanlara da Diyarbakır örneğini gösterip ekledi:





“Sıcağın virüsü engelleyici bir etkisinin olmadığı Diyarbakır ile de ortaya çıktı. Demek ki sıcak virüsün yayılmasını engellemiyormuş. Eğer engellemiş olsaydı Diyarbakır’daki bu vakalarla karşılaşılmazdı.”





Emniyet görevlilerinin de uyarısıyla kentte etkin maske kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekti, “Diyarbakır bölgesindeki sıkıntı en fazla bir hafta daha sürer” dedi.





İkinci dalga uyarılarının yapıldığı Diyarbakır’da, maskesiz sokağa çıkılamayacak

Köy kapatma gibi vakalarla önümüzdeki süreçte de karşılaşılabileceğini de bu aşamada sözlerine ekledi.





Ankara’daki vaka artışı konusuna dikkati çeken Levent Akın, ayrıca “Eğer asker uğurlamaları, Moda Parkı'ndaki görüntüleri tekrar ederse İstanbul’da da sıkıntımız artar. Asker uğurlama ve Moda’nın sonucunu 10 gün sonra görürüz” dedi.