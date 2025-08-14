Sıcak gelişme: 2 milyon dolarlık kumpas iddiasına soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li yönetici ve avukat Mücahit Birinci'nin Murat Kapki'ye 2 milyon dolar önerip İBB soruşturmasında iftiracı olmasını istediğini açıklamıştı. Açıklamanın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu.





Açıklama şu şekilde:





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ;





14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır .





Kamu oyuna duyurulur.