Sıcak gelişme: Boğaziçi Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan flaş bir açıklama geldi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, köprüde meydana gelen olayın bireysel olduğunun değerlendirildiği, Emniyet’in köprü trafiğini durdurduğu ifade edildi.



Edinilen bilgiye göre, saat 22.45 sıralarında şüpheli bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde durdu.







“SMA” YAZILI ARAÇ

Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Aracın üzerinde "SMA" yazarken, trafik çift yönlü olarak durduruldu. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

“BİREYSEL BİR EYLEM”



Olay yerinde polis ekipleri sevk edilirken, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi.

Trafik akışı bir süre sonra Anadolu’dan Avrupa yönüne doğru açılırken, köprünün hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: İKNA EDİLDİ, BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRÜYOR











Son olarak yaşananlara dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.





Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.