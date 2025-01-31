İmamaoğlu ifade verdi, polis destek için gelen kalabalığa müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.





İmamoğlu'na destek olmak için CHP'li parti, il ve ilçe yöneticileri ile il ve ilçe örgütleri sabahın erken saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı.





MANSUR YAVAŞ DESTEĞE GELDİ

Adliyenin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu'na destek olmak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adliyeye geldi.





İYİ PARTİ HEYETİ DE ADLİYEYE GELDİ

İmamoğlu'na desteğe gelenler arasında, İYİ Parti heyeti de yer aldı.





CHP HEYETİ İMAMOĞLU'NU BEKLEDİ

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.





Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili İmamoğlu'nu bekledi.





İmamoğlu'nun ifade vereceği savcılık katında çok sayıda polis, koridor girişinde bekledi. Partili yöneticiler ve İmamoğlu'nun dosyadaki vekilleri dışında kimsenin geçişine izin verilmedi.





İMAMOĞLU ADLİYEYE GELDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.





İFADE VERDİ

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 09.50’den itibaren, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade vermeye başladı.





EMNİYET GÜÇLERİ İLE "SES SİSTEMİ" GERİLİMİ

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İmamoglu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaslara seslenebilmesi icin alana ses sistemi getirmek istiyor. Emniyet görevlileri izin vermiyor. Özgur Çelik "Burası Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında" dedi.





Ardından Emniyet güçlerinin yer göstermesi kararlaştırıldı, CHP heyeti bekleyişe geçti.





Toma İmamoğlu'nun yurttaşlara seslenmek istediği miting otobüsünün Çağlayan meydanına girişine izin vermedi.





İMAMOĞLU'NUN İFADE İŞLEMİ SONA ERDİ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ilk ifadesi 11.15 sıralarında sona erdi. Adliye önündeki kalabalık artmaya devam ediyor.





İmamoğlu'nun ikinci ifadesi de 11.37 sıralarında bitti ifade işlemleri sona erdi.





ÇAĞLAYAN'DA POLİS MÜDAHALESİ BAŞLADI

Öte yandan Çağlayan'da yurttaşlar ve polisler arasında arbede çıktı. Polis, İmamoğlu için adliyeye gelen yurttaşlara müdahaleye başladı.





İMAMOĞLU İFADESİNİN ARDINDAN ADLİYEDEN AYRILDI

Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.





İmamoğlu, ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrıldı ve yurttaşlara seslenmek üzere adliye önüne geçti.