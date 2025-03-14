Samanyolu Haber /Gündem / Sıcak gelişme: İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelecek /14 Mart 2025 11:50

Sıcak gelişme: İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşeceği bildirildi. Ancak görüşmenin yeri ve takvimi henüz netleşmedi.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geleceği bildirildi.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre görüşme takvimi henüz netleşmedi.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçim yapılmasına karar verilmiş ve Yavaş ön seçimde aday olmama kararı almıştı. İmamoğlu, ön seçimde tek aday olarak öne çıkmıştı.

'KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM' ÇIKIŞI
Öte yandan, Yavaş’ın, İmamoğlu’nun cumartesi günü Ankara’da düzenleyeceği toplantıya katılmayacağı bildirilmişti. Yavaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var" demişti.

Yavaş sözlerinin devamında, "Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek çok büyük bir ayıptır. Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sıcak gelişme: İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:38