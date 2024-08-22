Samanyolu Haber /Dünya / Sıcak gelişme: Ukrayna füzeyle Rus limanını vurdu /22 Ağustos 2024 22:40

Sıcak gelişme: Ukrayna füzeyle Rus limanını vurdu

Rusya’nın büyük limanlarından biri olan Kerç Kavkaz Limanı’na füze saldırısı düzenledi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna’dan yapılan saldırı sonucunda, içinde 30 adet dolu demiryolu tanker vagonu bulunan feribot battı. Liman yetkilileri yangının kontrol altına alındığını ve mürettebattan dört kişinin kurtarıldığını bildirdi. Diğer kayıp mürettebat için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgesel harekat karargahından yapılan açıklamaya göre, liman topraklarında herhangi bir yangın olmadığı belirtildi. Ancak RIA Novosti, limanda çıkan yangının 101 kişi ve 34 parça ekipmanın müdahalesiyle söndürüldüğünü duyurdu.

BAZA ajansı, saldırı sonrasında gemide bulunan 15 kişinin akıbetinin belirsiz olduğunu duyurdu. Ancak ilerleyen saatlerde dört mürettebatın kurtarıldığı, diğerlerinin arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Ulaştırma Bakanlığı, liman çalışanlarının güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve durumun acil durum birimlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

Kavkaz Limanı, Kerç Boğazı’nda stratejik bir konuma sahip olup, Krasnodar bölgesi ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan önemli bir ulaşım noktası. Liman, 2023 yılında %28,1 artışla 21,4 milyon tonluk bir yük hacmine ulaşmıştı. Temmuz ayında benzer bir saldırıya uğrayan limanda güvenlik önlemleri artırılmış ve yanıcı maddelerin depolanması durdurulmuştu.

Ukrayna’nın Kavkaz Limanı’na düzenlediği bu saldırı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin deniz taşımacılığına ve stratejik noktalara yönelik artan tehditlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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