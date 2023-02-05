'Sıcak Kafa' ekibinden iptal açıklaması: 'Bir bir kapı araladık'

"RİSK ALDIĞIMIZIN FARKINDAYDIK"

"BİR KAPI ARALADIK"

Dijital yayın platformu Netflix, ilk sezonu 2 Aralık’ta yayımlanan sekiz bölümlük distopik yerli dizisi Sıcak Kafa’nın ikinci sezonunu iptal etmişti.Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizinin iptal edilmesi dizinin hayranları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.Sıcak Kafa’nın yapımcısı Mert Baykal, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hikayelerinin yarım kaldığını belirterek, daha söyleyecek sözleri, yazmaktan ve çekmekten keyif aldıkları karakterler olduğunu söyledi.Beraber üretmekten mutlu olduğu tüm ekibin önündeki bu uzun yolun bitmesinden dolayı üzgün olduğunu aktaran Baykal, yeni bir şeyler denemeye cesaret ettiklerini ve aldıkları riskin de farkında olduklarını kaydetti.‘Sıcak Kafa bir denemedir, meydan okuma dozu yüksek bir hayaldir’ diyen Baykal, şöyle devam etti:"Bu işin ucundan tutan herkesin, kendi konfor alanından çıkıp farklı bir dünya oluşturmak , farklı bir yemek pişirip seyircinin önüne yeni bir tabak koymak için gösterdiği cesaret dolu büyük bir çabadır… Ve hakkını teslim etmem gerekir ki bu çabayı destekleyen ve finanse eden de Netflix Türkiye ve ekibidir.""Yapmak istediğimiz iş hiç bir anlamda bir formül işi değildi. Anlatımdan, yapım mantalitesine, diline, kast tercihlerimize kadar doğru bildiklerimizi, yapmak istediklerimizi taviz vermeden tek tek uyguladık. Sonuçta formül dışıysanız risk alırsınız, bunun da çok farkındaydık.""Ben Sıcak Kafa ile gurur duyuyorum. Olumlu-olumsuz yorum ve tepkilerden bağımsız, kişisel olarak içim çok huzurlu. Çünkü ne yaptığımızın, ne başardığımızın farkındayım. Bizler bir kapıyı araladık, ardından parlak bir ışık sızıyor. Ben ve birlikte ürettiğim yol arkadaşlarım, bir omuz atıp o kapıyı daha da açacak bir sürü hikayeciyi, filmciyi, yaratıcıyı cesaretlendirdik. Önemli olan da budur… Sıcak Kafa kıymetli bir öncü, hatta belki de bir çıta olacak bu anlamda…Tabii ki hatalarımız, eksikliklerimiz de oldu, çok şey öğrendik. Şimdi bize düşen, bu süreçte öğrendiklerimizi cebimize koyup yola devam etmek… Sıcak Kafa’yı seven, beğenen, takdir eden, destekleyen, içselleştiren, yapıcı bir şekilde eleştirmeye zaman ayıran herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."