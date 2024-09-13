Sıcaklık birden düştü! Avrupa kışı yaşıyor

Avusturya, Çekya, Almanya, Macaristan, Polonya ve İtalya gibi ülkelerde yaşanan ani hava değişimi nedeniyle yetkililer, sel, heyelan gibi doğal felaketlere karşı uyarılarda bulunurken, olumsuz hava koşullarının ulusal ya da uluslararası demir yolu ve otoyollarını etkileyebileceği gerekçesiyle planlanan seyahatlerin ileri tarihlere ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.



AVUSTURYA



Orta Avrupa'da olumsuz hava koşullarının en çok etkili olduğu ülkenin tamamında etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle metrekareye 200 ila 300 litre su düştüğünü kaydeden uzmanlar, yağmurun yarın da devam edeceği uyarısında bulundu.



Ülkede özellikle Kuzey Alplerin bulunduğu bölgede 1300 ile 600 metre yüksekliği arasında kar yağışının yaşandığına dikkat çekilerek, Yukarı Steirmark, Yukarı Avusturya, Aşağı Avusturya, başkent Viyana ve Kuzey Burgenland eyaletlerinde yaşayanların sel ve fırtına gibi felaketlerden ötürü acil olmayan işlerini başka bir zamanda yapmaları tavsiye edildi.



Avusturya Demiryolları’ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı demiryollarının kapandığı, özellikle Salzburg ile Klagenfurt arasındaki seferlerin kar yağışından etkilendiği bildirildi.



Ülkenin Salzburg kentinde çok sayıda cadde trafiğe kapanırken, Steiermarkt eyaletinde de yer yer elektrik kesintileri yaşandı.



Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, olumsuz hava koşulları nedeniyle itfaiyeden, polise bütün görevlilerin olası bir felakete karşı teyakkuzda olduğunu, ordunun da ihtiyaç durumunda gerekli görülen bölgelere sevk edileceğini ifade etti.



ÇEKYA



Çekya’da yoğun yağış ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına aldı. Ülkenin özellikle Bohemya-Moravya bölgelerinde sel riski nedeniyle Merkezi Kriz Yönetim toplandı.



Çevre Bakanı Petr Hladik, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, durumun Bohemya-Moravya dağlık bölgesinde çok daha kritik olacağını belirterek, bu bölgelere yakın bazı nehirlerde sel felaketlerinin yaşanmasının beklendiğini ifade etti.



Bu bölgelerde bulunan vatandaşların henüz tahliye edilmeyeceğini kaydeden Bakan Hladik, itfaiye, polis ve gönüllülerden oluşan 100 bin kişinin olası felaketlere karşı hazır tutulduğunu bildirdi.



POLONYA



Orta Avrupa’da olumsuz hava koşullarının etkili olacağı tahmin edilen ülkelerden biri olan Polonya’da da uzmanlar, yoğun yağışlar nedeniyle nehir yataklarının taşması suretiyle sel felaketlerinin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.



Polonya Başbakanı Donald Tusk, olası sel felaketleri nedeniyle ülkede üniformalı bütün görevlilerin teyakkuz haline getirildiğini açıkladı.



MACARİSTAN



Macaristan’da yetkililer, Avusturya’da yağan yoğun yağışlar nedeniyle Tuna nehrinin ortasından geçtiği başkent Budapeşte’de su seviyesinin ciddi oranda yükselebileceği ve olası sel felaketinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.



SLOVAKYA



Slovakya’da dün başlayan yağışların hafta sonunda da devam edeceği uyarısında bulunan yetkililer, alarm seviyesinin başta başkent Bratislava olmak üzere birçok şehir için 3’e yükseltildiğini bildirdi.



Yetkililer, yoğun yağışlar nedeniyle özellikle Bratislava’da hava durumuna ilişkin acil durumu ilan etti.



İTALYA



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre hızla düştüğü İtalya’da kuzey bölgelere mevsimin ilk kar yağışının dün gerçekleştiği bildirildi.



İtalyan basınındaki haberlere göre, Alp Dağları’nın İtalya tarafında kalan 1500 metre yükseklikteki Colfosco kasabasına mevsimin ilk karı dün akşam düştü.



Bölgedeki kar yağışına araçlarıyla beraber hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin karlı dağ yollarında sıkıntılar yaşadığı da aktarıldı.



Bu arada, kuzeydeki Alto Adige Bölgesi’ndeki kar fırtınasının ortasında kalan 57 yaşında bir Kanadalı turistin hayatını kaybettiği belirtildi.



Diğer yandan, bu hafta itibarıyla soğuk hava dalgasının etkisine giren İtalya’da şiddetli fırtına ve güçlü yağışlar olabileceği ve bunların dere ve nehirlerde taşkınlara yol açabileceği ifade edildi.



Başbakanlık Sivil Savunma Birimi de 13 bölgede fırtına ve şiddetli yağış dolayısıyla “sarı” renkle 3. Seviyede alarm verdi.



Ayrıca Ischia ve Procida gibi bazı küçük adalara ulaşımın, deniz koşullarının fırtınalı olması sebebiyle aksadığı ve feribot seferlerinin düzenli yapılamadığı bildirildi.



ALMANYA



Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) Saksonya'nın bazı bölgelerinde şiddetli sağanak yağmur uyarısında bulundu.



Bu nedenle özellikle Dresden, Carola Köprüsü'nün çöküşünden sonra daha dramatik günlerle karşı karşıya kalabilir.



Saksonya eyaletinde metrekare başına 100 litreye, Bavyera'da ise 150 ila 200 litreye kadar şiddetli yağmur bekleniyor. Meteoroloji uzmanı ayrıca Bavyera gibi bölgelerde 800 metre yükseklikte kar yağışı bekliyor.



FRANSA



Fransa genelinde birkaç gündür soğuk hava etkili oluyor. Fransız meteoroloji servisine göre, ülke genelinde bu sabah hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ila 8 derece altında seyretti.



Ülkenin Haute-Marne vilayetine bağlı Chaumont-Semoutiers köyünde hava sıcaklığı bu sabah 1 derecenin altına düşerken, Meuse vilayetine bağlı Vassincourt köyünde 2 derece olarak ölçüldü.



Fransa’nın Korsika Adası'nda dün fırtına ve sert rüzgar nedeniyle sarı alarm ilan edildi. Adadaki 4 havalimanı, kötü hava koşulları nedeniyle kapatıldı ve dün yerel saatle 18.40'tan itibaren beklenen tüm uçuşlar iptal edildi.



İNGİLİZLERE UYARI



İngiltere Meteoroloji Ofisi’nden (Met Office) yapılan açıklamada, Avrupa'ya giden İngiliz turistler, 1 metre kar tahminiyle “100 yılda bir görülen” aşırı hava olayına karşı uyarıldı.



Açıklamada, "Orta ve Güney Avrupa'da hafta sonuna kadar 200-300 mm (eylül ayı ortalamasının iki katı) aşırı yağış görülebilir. Soğuk havalar etkisini artırırken bazı nehirlerde 100 yılda bir görülen olaylar yaşanabilir.” denildi.



Ayrıca, açıklamada, Alpler'in bazı bölgelerine 1 metreden fazla kar yağabileceğine işaret edildi.



Orta Avrupa'nın bazı bölgelerini etkileyeceği tahmin edilen aşırı yağışlardan, Almanya, Macaristan ve Slovakya'nın bazı bölgelerinde de görülebileceği tahminine yer verildi.