Samanyolu Haber /Dünya / Sıcaklıklar 48 dereceyi aştı, ölümler artıyor /04 Mayıs 2024 09:51

Sıcaklıklar 48 dereceyi aştı, ölümler artıyor

Türkiye'de yaz yaklaşırken iklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgelerden Doğu Asya'da sıcaklıklar 48 dereceyi buldu.

SHABER3.COM

Doğu Asya 48 dereceyi vuran aşırı sıcaklarla boğuşuyor.

Güneş çarpması olaylarının hızla arttığı bölge ülkelerinde tarım ürünleri zarar gördü, kuraklık alarmı verildi.

İklim değişikliği sonucu ortaya çıkan rekor sıcaklıklar El Nino etkisiyle birleşince bölgede birçok ülke çeşitli önlemler almak zorunda kaldı. Filipinler'de binlerce devlet okulu bir hafta süreyle kapatıldı, halka dışarı çıkmama çağrısı yapıldı.

Myanmar'ın Chauk kasabasında hafta sonu sıcaklık 48,2 dereceyi buldu. Birçok göl ve barajda su seviyesi neredeyse yarı yarıya düştü.

Tayland'ın birçok bölgesinde de sıcaklıklar hafta boyunca 40 derecenin üzerinde seyretti, en az 30 kişi öldü.

Kamboçya'da geçen hafta bir askeri üste 20 askerin öldüğü patlamanın da aşırı sıcak havadan kaynaklandığı, mühimmatın sıcağın etkisiyle patladığı açıklandı.

Bangladeş ve Japonya da 1898'den beri en sıcak nisan ayını yaşadıklarını duyurdu.

Endonezya, aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede dang humması vakalarının patlama yaptığını belirtti.

Vietnam'da bir barajın kuruması sonucu yüzbinlerce balık öldü.

Uzmanlar, küresel ısınmanın El Nino'nun yol açtığı aşırı hava olaylarını artırdığına, en çok etkilenen bölgelerin başında Asya'nın geldiğine dikkat çekiyor.
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