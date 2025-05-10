Sıcaklıklar düştü, sağanak geri döndü: Meteoroloji’den yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar çevresi ve Van'ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.



Yağışların; Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölgelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan rüzgarın; Marmara’da kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerinden zaman zaman fırtına hızına ulaşacak şekilde (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtiliyor. Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtınalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve Göller yöresi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 -80 km/saat) esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



BURDUR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediyor.



BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu