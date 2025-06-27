Sıcaktan bunalanlara müjde! Meteoroloji tarih verdi: Sağanak yağış geliyor





SICAKLIKLAR DÜŞECEK





SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde Perşembe ve Cuma günü yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıktan bunalanlara müjdeli haberi verdi. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yeniden düşmeye başlayacak, yağmur birçok bölgede etkisini gösterecek. Hafta sonu Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde görülecek olan yağışlı hava; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde de etkili olacak.Pazar günü akşam saatlerinden itibaren, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde, sıcak havanın ardından sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ gibi illerde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da sıcaklıklar pazar günü yağışla beraber 25 dereceye kadar inecek.Yağışların gece boyunca devam etmesi ve sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.Peki bu gece ve yarın hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son hava tahmini raporu...Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.BALIKESİR 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkEDİRNE 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 22°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 22°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 26°C, 39°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkUŞAK 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 27°C, 41°CAz bulutlu ve açıkHATAY 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 18°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 12°C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 33°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 21°C, 30°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 20°C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 16°C, 33°CAz bulutlu ve açıkRİZE 18°C, 29°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN 21°C, 30°CAz bulutlu ve açıkTRABZON 20°C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 10°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKARS 9°C, 26°CAz bulutlu ve açıkMALATYA 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN 14°C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 25°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 26°C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 24°C, 40°CAz bulutlu ve açık