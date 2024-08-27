Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu, sokaklar göle döndü

Kabataş tramvay yolu su kanalına dönerken, seferler durduruldu. Karaköy’de ise yoğun yağıştan dolayı bazı işyerlerini su bastı.





Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.Sağanak yağış nedeniyle E-5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.Özellikle Beyoğlu’nda aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim'de kimi şemsiyesini açarken kimi de yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı. İstiklal Caddesi de göle döndü.Mısır Çarşısı'nın girişi ise sular altında kaldı. Esnaf zor anlar yaşadı.Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışın bugün sabah saatleri ile öğle 12.00 arasında etkili olması bekleniyor.Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.