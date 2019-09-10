Samanyolu Haber /Dünya / Sierra Leone Türk pasaportuna kapıda vize verecek /10 Eylül 2019 11:46

Sierra Leone Türk pasaportuna kapıda vize verecek

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, Türkiye vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı.

SHABER3.COM

Sierra Leone İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlatıldı.

Açıklamada, "Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler" ifadesi kullanıldı.

Kapıda vize uygulamasından Türkiye'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, ABD, İngiltere, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsrail de faydalanabilecek. 

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