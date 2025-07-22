Şifa Hastanesi Başhekimi: son 3 günde 21 çocuk açlıktan öldü

Dr. Selmiya, Gazze’de yaklaşık 900 bin çocuğun açlık çektiğini, bunlardan 70 bininin ise yetersiz beslenme durumunda olduğunu belirtti.



Doktor, özellikle şeker hastaları ve böbrek hastalarının hayati risk altında olduğunu ve ölüm sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.



Buna ek olarak, Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı da son 24 saat içinde 15 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlığa göre, bu ölümlerle birlikte açlık kaynaklı can kaybı sayısı 101’e, çocuk ölümleri ise 80’e yükseldi. AFP: Tarihte ilk kez meslektaşlarımız açlıktan ölecek Fransız haber ajansı AFP’nin çalışanları, Gazze Şeridi’nde görev yapan meslektaşları için uyarıda bulundu. Yapılan ortak açıklamada, “Eğer derhal harekete geçilmezse, Gazze’deki son gazeteciler ölecek” ifadeleri yer aldı.



AFP’nin bölgede bir muhabiri, üç foto muhabiri ve altı kameramanı bulunuyor. Açıklamada, “Bir avuç kişiyle birlikte, bölgede yaşananları dünyaya aktarabilen tek isimler onlar. Uluslararası basının bölgeye girişi neredeyse iki yıldır yasak. Onların açlıktan ölmesini izlemek istemiyoruz” denildi.



Açıklamada ayrıca AFP’nin 1944’te kuruluşundan bu yana pek çok çalışanının çatışmalarda, yaralanmalarda ve esaret altında yaşamını yitirdiği hatırlatılarak şu vurgu yapıldı: “Ancak hiçbirimiz, bir meslektaşımızın açlıktan öldüğünü hatırlamıyoruz.”



AFP çalışanlarının bu çağrısı, Gazze’deki ağır insani krizin ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Fransa’dan Gazze İçin Gazetecilere Serbest Erişim Çağrısı



Fransa, gazetecilerin Gazze’ye serbestçe girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, bölgede 21 ayı aşkın süredir süren savaşın ardından kıtlıkla karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, “Özgür ve bağımsız basının, Gazze’de yaşananları dünyaya gösterebilmesi için bölgeye erişimine izin verilmelidir” dedi.



Barrot, France Inter radyosuna verdiği röportajda ayrıca, bazı gazetecilerin önümüzdeki haftalarda tahliye edilmesini umduğunu belirtti. Bakan, AFP (Agence France-Presse) haber ajansına bağlı çok sayıda çalışanın şu anda içinde bulunduğu “korkunç duruma” dikkat çekti.



Gazetecilik örgütleri, Gazze’deki bilgi akışının durmasının sivillere yönelik ihlallerin görünmez hâle gelmesine neden olduğuna dikkat çekiyor.