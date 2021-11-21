Samanyolu Haber /Ekonomi / Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu /21 Kasım 2021 11:32

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, bazı otomobil bayilerinin otomobildeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimini fiyata yansıtmamak için hülleyi ortaya çıkardı. Buna göre bazı bayiler yeni taşıtlara plaka takarak, 2’nci el taşıt gibi satarken, ÖTV indiriminden doğan fark satıcının cebinde kalıyor.

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Sıfır kilometre taşıtlardaki ÖTV düşüşünün nasıl bayilerin cebinde kaldığına işaret eden Usta, “Bayiler ‘2’nci elde kimseye karışamazsınız. İstediğim fiyattan satarım kardeşim’ diyor. Burada bir soygun var kardeşim. Bu soyguna da hükûmet sessiz kalıyor.” dedi.

Plakalı hâlde ve çitle çevrili bir parkta aynı firmaya ait onlarca yeni taşıtın görüntülerini de yayınlayan Usta, “Vergi düşüşünü yansıtmamak için seri halde bu araçlara plaka alınıyor. Hiç kullanılmamış araçlara plaka takıldıktan sonra ikinci el gibi satılıyor. Sıfır araç, fakat 2’nci el olarak satılıyor. Ne oluyor? 50-60 bin lira vergi düşüşünü yansıtmıyor, daha yüksek fiyattan piyasaya sürülüyor.” dedi.

“BUNLARIN HİÇBİRİ 2’NCİ EL DEĞİL, MALİYE SEYİRCİ”

Usta, Maliye Bakanlığı’nın vurgunu seyirci kaldığını belirterek, “Vergiyi düşürüyorsun madem vergi düşüşünden vatandaşın istifade etmesi lazım. Vatandaşın istifade etmediği, sadece otomobil bayilerinin ve firmaların istifade ettiği vergi düşüşünü niye yapıyorsun kardeşim.” ifadelerini kullandı.

Şahsi Twitter hesabında yayınladığı kısa videoda plaka takılmış sıfır kilometre taşıtları gösteren Usta, “Bunların hiç biri 2’nci el değil. Bir bayiye gittiğinizde vergiden dolayı liste fiyatı düşmüş otomobili vermemek için araçlara plaka takılıyor ve ikinci el satılıyor. Burada bir soygun var kardeşim. “
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Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

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