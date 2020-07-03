Sıfır vak'a başarısının sırrı(!): Titizlik

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre Kuzey Kore lideri perşembe günü Kore İşçi Partisi'nin siyasi büro toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu zararlı virüsü titizlikle önledik ve küresel sağlık krizine rağmen istikrarlı bir şekilde ülkemizi koruduk" dedi.







Euronews'te yer alan habere göre komşu ülkelerde günlük vakalarının olduğuna dikkat çeken Kim Jong-un, "gevşeklik veya aşırı iyimserliğe" düşülmemesi gerektiğini vurguladı. Kuzey Kore lideri, salgın önlemlerinin zamansız kaldırılmasının "hayal ve telafi edilemez bir krize yol açabileceği" uyarısında bulundu.





Çin dahil tüm ülkelerle sınırlarını kapalı tutan Kuzey Kore katı karantina kuralları uyguluyor. Yurt dışından ülkeye giriş yapanların en az 30 gün karantinada kalması gerekiyor. Ayrıca bazı bölgelerde sokağa çıkma yasakları ilan edildi.





Sağlık sistemi altyapısının zayıf olduğu Kuzey Kore'de Covid-19 salgınının kontrolden çıkması halinde ciddi sonuçlara yol açabileceği düşünülüyor.



