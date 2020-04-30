Samanyolu Haber /Dünya / Sıfır vak'a tahmini tutmayan Musk bir kez daha çuvalladı: Korona yasakları faşizm /30 Nisan 2020 10:25

Sıfır vak'a tahmini tutmayan Musk bir kez daha çuvalladı: Korona yasakları faşizm

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, koronavirüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma ve dükkan açma yasakları için "Bu faşizm. İnsanlara özgürlüklerini geri verin." dedi.

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Ford gibi otomobil devleri Covid-19 salgını döneminde milyarlarca dolar zarar açıklarken borsadaki hisseleri yaklaşık yüzde 10 oranında artan Tesla'nın CEO'su, gündemle alakalı konuştuğu konferansta devlet zoruyla getirilen yasakları sert bir dille eleştirdi.

Tesla'ya ait Kaliforniya eyaletindeki dev fabrikanın hala kapalı olduğunu ifade eden Musk, "İnsanlar evlerinden çıkamıyorsa ve çıktıklarında gözaltına alınıyorlarsa buna 'faşizm' denir. Bu demokrasi ya da özgürlük değil. İnsanlara bu özgürlüklerini geri verin." diye konuştu.

Musk'ın bu sözlerinin sosyal medya mecralarında yayılması üzerine de birçok eleştiri geldi. Kimileri ünlü CEO'nun sözlerine destek çıkarken, bazı kullanıcılar Musk'ın bu sözleriyle güven kaybettiğini vurguladı.

Nisan ayında "ABD'de sıfır vaka" tahmini tutmadı

Musk, koronavirüs salgınının ABD'de yeni başladığı mart ayı başlarında da Covid-19 sebebiyle girilen panik havasını "aptalca" olarak değerlendirmiş, nisan ayı sonunda da ülkede görülen yeni vaka sayısının "sıfıra yakın" olacağı tahmininde bulunmuştu.

Ancak mart ayının son haftası dikkate alındığında ABD'de 250 bin yeni koronavirüs vakası görülürken, aynı zaman zarfı diliminde yaklaşık 23 bin kişi salgında hayatını kaybetti.

ABD'de salgın dönemi otomobillere olan talep yüzde 80 oranında azalırken, Tesla söz konusu dönemde karını artırmış, borsadaki hisseleri yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazanmıştı.

ABD'de bugüne kadar Covid-19 vakaları 1 milyonu geçerken, yaklaşık 62 bin kişi hayatını kaybetti.
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