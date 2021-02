Şifreniz çalınmış olabilir! Hemen kontrol edin

Compilation of Many Breaches (Comb) olarak nitelen bu saldırı aslında tek bir saldırı değil, daha çok internette daha önce tespit edilen geçmiş saldırıların derlenmesi. Şu an için bu paylaşımın kaynağı ve konumuna dair herhangi bir bilgi bulunamadı.







Gerçekleştirilen bu saldırının, 2017 yılında yine benzer bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyla aynı kökene sahip olabileceği düşünülüyor.





Bu güvenlik açığını ortaya çıkaran güvenlik şirketi CyberNews raporlarına göre, bilgisayar korsanları toplamda 15,2 milyar hacklenmiş hesap ve 2,5 milyardan fazla farklı e-posta bilgisi biriktirdi.





Comb saldırılarında, hackerler ele geçirdikleri kişisel verilerle çevrimiçi ortamlarda satın alma işlemleri yapabiliyor.









CyberNews internet sitesindeki "Personal Data Leak Checker" endeksine söz konusu e-posta adreslerini ekledi. İsteyen herkes bu endeksten e-posta adresinin açığa çıkıp çıkmadığını kontrol edebilir.





Hesabınız çalındıysa riskler nelerdir?





Bilgileriniz toplanmış ve sızdırılmış ise bilgisayar korsanları e-posta ve şifre kombinasyonlarınıza erişebilir ve bunları diğer hesaplarınızı çalmak için kullanabilir.





Bir veri ihlali durumunda, CyberNews sitesi size "hangi veri ihlalinin sorumlu olduğunu" söyleyecektir.





Güvenliklerini sağlamak için şifrelerinizi hızlı bir şekilde değiştirmeniz ve e-posta hesaplarında iki faktörlü erişimi ayarlamanız öneriliyor.