Samanyolu Haber /Sağlık / Sigara içenlere koronavirüs uyarısı /09 Nisan 2020 21:02

Sigara içenlere koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin’de yapılan araştırmada aktif sigara içip korona virüs olup, sigara içen kişilerin hastalığın ağır seyretme olasılığını tam 2,4 kat daha yüksek olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 

Prof. Dr. Kara, Çin’de yapılan bir araştırmada sigara içenlerde korona virüsün ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunun ortaya konulduğunu ifade etti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sigaranın korona virüse etkisine dikkat çeken Kara’nın paylaşımı şu şekilde:

“Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı, Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi, Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.” 
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