Samanyolu Haber /Politika / Tek adam, tek tip sigara! /20 Ekim 2019 18:42

Tek adam, tek tip sigara!

Ekonomik krizle boğuşan Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan sigara paketleri ile uğraşıyor. Erdoğan bundan böyle sigara paketlerinin tek tip olacağını söyledi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi ile halkın gündemi arasında ne kadar büyük bir uçurum olduğu bir kere daha gözler önüne serildi.

Bugün İstanbul'da 11'inci Rize Tanıtım Günleri'nde konuşan Erdoğan, ekonomik krizde ay sonunu getiremeyen milyonlarca vatandaşa çare sunmak yerine uzun uzun sigaradan bahsetti.

TEK TİP PAKET UYGULAMASI

"Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı." diyen Erdoğan, "Bir Cumhurbaşkanı olarak söylüyorum bu haramdır." dedi. 

AKP lideri Erdoğan krize dair tek kelime etmezken, konuşmasında uzun uzun sigaradan bahsetti.

Erdoğan, "Tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Artık sigara paketlerinin üzerinde özendirici simgelerin olmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.


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