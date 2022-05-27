Sigara ve alkoldeki ÖTV oranları artırıldı

Yeni alınan bir kararla sigara ve alkol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının artırıldığı belirtildi.
Söz konusu karar Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlandı.
Evrensel'de yer alan habere göre Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.
Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.