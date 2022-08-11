Samanyolu Haber /Gündem / Sigara ve alkole zam beklentisi /11 Ağustos 2022 19:15

Sigara ve alkole zam beklentisi

Yüksek syreden enflasyon farklı sektörlere zam olarak yansımaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Yüksek seyreden enflasyon sonrasın zamlanmaya devam eden sigara ve alkole yeni bir zam geleceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan ve Didem Ernez imzası taşıyan habere göre son olarak temmuz ayı başında ÖTV zammı uygulanan ve 2 TL tutarında fiyatı artan sigaralara bir zam daha geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yılbaşından bu yana toplam 10 TL tutarında zamlanan sigara fiyatlarına ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında bir zam daha yapılacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Dündar, "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi.

Sözlerinin devamında alkollü ürünlere de zam beklediklerini belirten Dündar, "Yüzde 10-15 civarında bir zam gelebilir" şeklinde konuştu.
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