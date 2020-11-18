Samanyolu Haber /Sağlık / Sigara, virüslü hücre sayısını üçe katlıyor /18 Kasım 2020 20:21

Sigara, virüslü hücre sayısını üçe katlıyor

Sigara kullanımının Covid-19 hastalığının ağır geçme riskini artırdığı kaydedildi. Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, sigaranın enfekte hücre sayısını üçe katladığı tespit edildi.

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ABD'de yapılan bir araştırmada, sigara kullanımının Covid-19 hastalığının şiddetini ve enfeksiyonunun ağır geçme riskini artırdığı tespit edildi. Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan kök hücrelerinden üretilen solunum yolu modelleri kullandı. Çalışmada kullanılan hava-sıvı arayüz kültürleri, sigara içmeyen beş kişinin akciğerlerinden alınan kök hücrelerden üretildi. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ MOLEKÜLLERİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR

Araştırmacılar sigaranın, interferon adı verilen kilit öneme sahip bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini kaydetti. İnterferonların enfekte hücrelere, istilacı patojene saldıracak proteinler üretmesini 'söylediği' ve enfekte olmayan hücrelere 'virüse hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu' ifade edildi. 

HÜCRE SAYISI İKİ İLA ÜÇ KAT ARTTI

Sigaranın, virüslü hücre sayısının katlanmasına neden olduğu görüldü. Sigara dumanına maruz bırakılan modellerde, enfekte hücrelerin iki ila üç kat daha fazla olduğu tespit edildi. Araştırma ekibinden Dr Brigitte Gomperts, "Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir" dedi. 

Daha önce Almanya'da yürütülen bir araştırmada da, sigara ve elektronik sigara kullanımının Covid-19 riskini artırdığı tespit edilmişti. Mainz Üniversitesi'nden araştırmacılar, sigara kullanımının arterleri sertleştirdiği ve korona virüsü için risk faktörlerinden olan akciğer ile kalp hastalıkları geliştirme riskini artırdığını kaydetmişti. 
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