Samanyolu Haber /Ekonomi / Sigarada ÖTV değişti, maktu vergi oranı artırıldı /15 Mart 2025 09:04

Sigarada ÖTV değişti, maktu vergi oranı artırıldı

Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak "vergi gelirlerindeki azalışı telafi için" maktu vergi tutarı artırıldı.

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Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

VERGİ TUTARI ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.

FİYAT ARTIŞI 3,8 LİRA OLDU

Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirildi. Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.
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