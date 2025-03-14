Sığındığı ABD'den Türkiye'ye iade edilme riski yaşayan mağdur destek bekliyor

Hizmet hareketi gönüllüsü olma gerekçesiyle Türkiye’de tutuklanan, işkence görüp tecavüze uğrayan ES, sığındığı ABD’den, iade edilme teklikesiyle karşı karşıya.





YÜREKLERİ SIZLATACAK HİKAYE THE GUARDİAN'DA

ES’nin acı dolu hikayesini Guardian sayfasına taşıdı.









Habere göre ES, yaşadığı acı dolu günleri Teksas'ın Pearsall kentindeki bir göçmenlik mahkemesinde, bir yargıç, hükümet avukatları ve bir mahkeme tercümanının önünde anlattı.





İTİRAFÇI OLMAYI KABUL ETMEDİ, GÖRMEDİĞİ İŞKENCE KALMADI

ES, Türkiye’de Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik yürütülen hukuksuz soruşturmalar kapsamında 7 yıl önce gözaltına alındı. Kendisini gözaltına alan polis memurları, onu bir terör hareketine dahil olmakla suçladılar ve ortaklarının isimlerini açıklayarak itirafçı olmasını talep ettiler. Bu talebi reddettiğinde bir sopayla vahşice dövüldü ve tecavüze uğradı. ABD mahkemesinde yaşadıklarını titreyerek anlatan ES "İlk yaptıklarında bayıldım," dedi.





AYILTIP TEKRAR DÖVDÜLER

ES’nin anlattığına göre memurlar onu ayıltmak için bir şey koklattılar. Ayılınca işkence yeniden başladı ve 3 gün boyunca bu işkence devam etti.





ES 25 ay hapis yattı ve bu sürede de kötü muameleye maruz kalmaya devam etti. Tıbbi yardım yapılmadı.





EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI, İKİZLERİNDEN AYRI KALDI

Serbest bırakıldıktan sonra ailesini bir araya getirmeye çalıştı. Ancak iktidar yanlısı olan eşi boşanma davası açmıştı. İkiz çocuklarını görmeye devam etmenin yollarını bulmak için mücadele etti. Kara listeye alındığı için iş bulamadı ve süt dağıtım işi yapmaya başladı.





Yaklaşık üç yıl sonra, Hizmet Hareketi gönüllüleri ile irtibatının devam ettiği söylenerek yeniden suçlandı. ES ABD’deki mahkemede, "Güvende olmadığımı, hayatımın orada güvende olmadığını anladım, bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

ES'nin ifadesini bitirmesinden dakikalar sonra, göçmenlik hakimi Veronica Marie Segovia, ES'ye sığınma talebini reddedeceğini söyledi.





MAHKEMEDEN ŞİPŞAK KARAR

Guardian’ın haberine göre avukatlar da şaşkına dönmüştü çünkü ES’nin elindeki dosya çok güçlüydü.





The Guardian, ABD genelinde 25 yıllık sığınma başvurusu kararlarını analiz etti ve hakim Segovia'nın istisnai derecede düşük oranda sığınma hakkı verdiğini tespit etti.





Kasım 2023'te hakim olarak atanmasından bu yana Segovia, 100'den fazla sığınma başvurusunu reddetti ve tek bir davada sığınma hakkı tanıdı. Her biri 100'den fazla sığınma başvurusuna başkanlık eden 800'den fazla hakim arasında en düşük oranlardan biridir.





Diğer yandan The Guardian, hakim Segovia'ya halka açık olarak listelenen e-posta veya telefon numaraları aracılığıyla ulaşamadı. EOIR sözcüsü Kathryn Mattingly, ajansın "EOIR verilerinin üçüncü taraflarca raporlanması hakkında yorum yapmadığını" söyledi.





ES ise kararı ilk duyduğunda, dil engeli yüzünden yanlış anlayıp anlamadığını merak etti. "Bunun bir rüya olduğunu düşündüm. Bir kabus olduğunu düşündüm," dedi. "Şunu düşündüm: 'Uyanacağım. Uyanacağım." ifadesini kullandı.





ES KARARA İTİRAZ ETTİ

Avukatları Seda Yıldız ve Bryan Johnson da kararı anlamakta zorluk çekiyordu. DHS, kurumun ES sığınma hakkının verilmesine karşı çıkmadığını belirten bir mektup yazmıştı ve kendisinin “talep edilen yardıma uygunluğunu kanıtladığını ve takdir yetkisiyle verilmesi gerektiğini” düşündüğünü yazmıştı.





Habere göre hakim Segovia ikna olmamıştı. ES'nin maruz kaldığı tecavüz ve işkencenin korkunç olduğunu söylerken, "mahkemenin bunun siyasi görüşüne dayandığını veya bu görüşten kaynaklandığını tespit etmediğini" söyledi.





ES'nin avukatları davasına itiraz etti. Ancak yasal süreç devam ederken cezaevinde olacak. Kararın kesinleşmesiyle birlikte ise Türkiye'ye iade edilme riski var.





Ağustos 2024'te ABD sınırına ulaştı ve sığınma talebinde bulunmak için CBP One uygulamasını kullanarak randevu aldı. "ABD'ye yasal olarak girdiğimi açıkça belirtmek istiyorum," dedi. "Hiçbir yasayı çiğnemeden."





O zamandan beri gözaltında tutuluyor.





E.S en azından serbest bırakılmak ve itiraz sürecini dışarıda geçirebilmek için. Bunun için de kamuoyundan destek istiyor.