Sığınma evlerinde kadınlara yer kalmadı

Kadına yönelik şiddetin ülke gündeminden düşmediği son dönemde, devletin meseleye ilişkin politikaları eleştirilerin odağında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) konuyla ilgili başvuru yapan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker’e verilen cevap, yetersizliği ortaya koydu.





KAPASİTENİN DERHAL ARTIRILMASI ŞART

Birgün’den Seda Balmumcu imzalı haberde Ali Şeker, CİMER’den gelen bilgileri paylaşarak şunları söyledi: “83 milyonluk ülkemizde nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak sığınma evlerinin toplam kapasitesi yalnızca 3 bin 482. Kapasitenin derhal artırılması şart. Sığınma evlerinde 10 bin kadına 1 yer bile düşmüyor.”





KADINLARA YA HAYATINI YA ÇOCUĞUNU SEÇ DENİLİYOR

Mevcut sığınma evlerinin imkânlarının kısıtlı olduğuna dikkat çeken Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı İdil Yalçıner Şimşek, “Kadınlar, sığınma evlerinde 1 ay kalabiliyor, ayın sonunda çıkartılıyor. 10 yaşından büyük erkek çocuğuyla kalamıyor. Kadınlara ‘ya hayatını seç ya da çocuğunu’ deniliyor” diye konuştu.





ŞİDDET GÖREN KADINLAR İÇİN DEVLET BAŞKA ÇÖZÜM BULMADI





Küçük yerlerde ciddi güvenlik zafiyeti bulunduğuna işaretle şunları dile getirdi: “İstanbul Sözleşmesi ilk imzalandığı zaman sığınakların sayısı daha yüksekti. Yönetimler değiştikçe kapatılmaya başlandı ya da yenileri açılmadı. Bu belediye inisiyatifinde olmamalı, devlet müdahale etmeli, kendi sığınma evlerini açmalı. Evler de tek başına çözüm değil. Şiddet gören kadınlar için başka çözümler bulunmalı.”





KANUNA GÖRE NÜFUSA GÖRE EV AÇMAK ZORUNLULUĞU VAR

Belediyeler Kanunu 14. Maddesi, “Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evi açmak zorundadır” hükmüne rağmen CİMER’ce verilen cevaba göre sığınma evi sayısı şöyle:





– Büyükşehirlere bağlı 9, il-ilçe belediyelerine bağlı 23, toplam 32 kadın konukevinde kapasite 703.





– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 110 kadın konukevi kapasitesi 2 bin 717.





– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kadın konukevinin kapasitesi 42.





– Sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevi 20 kapasiteye sahip.