Samanyolu Haber /Gündem / "Sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun" /09 Mayıs 2022 16:38

"Sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyelilere yönelik "ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" açıklamasına sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan?" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 32. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız" demişti.

"SIĞINMACI OYUYLA MI KALMAYA ÇALIŞIYORSUN"
Erdoğan’ın bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!”


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