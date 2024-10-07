'Sığınmacılara sadece yatak, sabun ve ekmek verilsin': Almanya'da tepki çeken öneri

Faşist parti Almanya için Alternatif'in (AfD) güçlenmesiyle artan göç politikaları tartışmalarının dozu gittikçe artacağa benziyor. Federal Hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'e göre daha çok oy kaybeden üçüncü ortak Hür Demokrat Parti (FDP), göç politikasını sertleştirecek bir öneriyle gündeme geldi. Parti yönetim kurulu, göç politikasını sertleştirecek dokuz maddelik bir öneri hazırladı. Önerilerin ağırlığını düzensiz göçün önlenmesi ile sığınma başvuruları reddedilenlerin hızlıca sınırdışı edilmesi oluşturuyor. FDP'nin önerilerine diğer hükümet ortakları SPD ve Yeşiller ile Sol Parti'den (Die Linke) eleştiriler geldi. Partiler, önerilerin aşırı sağı güçlendirmeye yarayacağını belirtti.







DÜRR: ALMANYA'YI CAZİP OLMAKTAN ÇIKARMAMIZ GEREK

Bild am Sonntag gazetesine önerilerini açıklayan FDP Genel Sekteri Christian Dürr, sığınmacılar için Almanya'nın cazip ülke konumundan çıkarılması gerektiğini söyledi. Bunun için sığınma başvuruları reddedilen ve haklarında sınırdışı kararı olanlara sosyal yardımların tümüyle kesilmesini isteyen Dürr, “Yardımlar, yatak, sabun ve ekmek düzeyine kadar düşürülsün” dedi. Göç politikasında köklü bir değişiklik için fırsat ortaya çıktığını söyleyen Dürr, bu fırsatı kaçırmanın 'sorumsuzluk' olacağını ileri sürdü.





FDP'nin önerisi, güvenli ülke sayısının artırılmasını, bu bağlamda Fas, Cezayir, Tunus, Ermenistan, Hindistan ve Kolombiya'nın da güvenli ülkeler arasına alınmasını içeriyor. Öneri, sığınma başvurularının üçüncü ülkelere kaydırılmasını da istiyor. Öneriler, öncelikle göç politikasında sertleşmeye karşı çıkan Yeşiller'i baskı altına almayı hedefliyor.







ONAY: POLİTİKALARIMIZIN ARKASINDA DURMALIYIZ

Tahmin edileceği gibi FDP'nin önerilerine ilk tepki Yeşiller Partili Hannover Anakent Belediye Başkanı Belit Onay'dan geldi. Partinin sol kanadına mensup Onay, Welt Am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Yeşiller'in iklim ve göç politikalarının arkasında durması gerektiğini söyledi. Yeşiller'in iktidar seçeneği olduğu zaman cazip bir parti olacağını belirten Onay, “İktidar seçeneği olmak için politikalarımızın arkasında durmaya ve bunun için mücadele etmeye hazır olmamız gerekir” dedi.





Yeşiller'in eş başkan adaylarından Felix Banaszak da FDP'nin önerisini eleştirdi, göç konusunda nesnel olunması gerektiğini söyledi. Funke Medya Grubu'na konuşan Banaszak, 'İslamcı teröre karşı etkili mücadele edilmesi gerektiğini, ancak bütün göçmenleri sorun olarak gören politikalara karşı olduğunu' vurguladı. Banaszak, sınır kontrollerinin düzensiz göçü önlemede etkili olmadığını hatırlattı, “Sınırlarını sürekli kapatan bir ülke güvenli ve yaşamaya değer bir ülke olamaz” görüşünü ifade etti. Polis sendikası, sınır kontrollerinin düzensiz göçü önlemede şimdiye kadar bir etkisinin olmadığını açıklamıştı.





FDP'NİN ÖNERİSİNE SPD TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Federal Hükümet ortaklarından SPD, FDP'nin göçün sınırlandırılmasına ilişkin önerilerine temkinli yaklaşan bir açıklama yaptı. Partinin Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Dirk Wiese, Federal Hükümet'in göç yasalarında değişiklik üzerinde çalıştığını hatırlattı, bu çalışmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söyledi. Welt gazetesine konuşan Wiese, “Göç konusunda tartışmaları tırmandırmaktan uzak durmalıyız. Bu tartışmalar, aşırı sağı güçlendirmeye yarayacaktır. Göç konusunda düzenleme ihtiyacı var, ama göçü de iş piyasası için bir şans olarak görmemiz gerekir” görüşünü ifade etti.





BÜNGER: ASGARİ YARDIMDA ALT SINIR KARARI VAR

Sol Parti'nin göç politikaları sözcüsü Clara Bünger, FDP'nin, haklarında sınırdışı kararı verilen sığınmacılara 'yatak, sabun ve ekmek' önerisinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Welt gazetesine konuşan Bünger, Anayasa Mahkemesi'nin, kişinin yaşamını sürdürmesi için asgari yardımda alt sınır kararı olduğunu, bunun sığınmacılar için de geçerli olduğunu belirtti.





CDU VE AFD'DEN FDP'NİN ÖNERİSİNE DESTEK

Muhalefet partileri Hıristiyan Demokratik Birlik (CDU) ile AfD'den FDP'nin önerisine destek geldi. Yine Welt gazetesine konuşan CDU'nun iç politika sözcüsü Alexander Thorm, FDP'nin koalisyonun başlarında sığınmacılara sosyal yardımları artırdığını, sığınma başvuruları reddedilenlerin kalma haklarını da genişlettiğini ileri sürdü. Şimdi ise ülkeye ne kadar 'zarar' verdiğini gördüğünü söyleyen Thorm, “FDP'nin hatasından dönmüş olması iyi oldu” dedi. AfD federal milletvekili Rene Springer de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, FDP'nin önerisini yeterli bulmadı, sığınma başvuruları reddedilenlerin, sınırdışı hapsine alınmalarını istedi.





900 BİN SIĞINMACININ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

En son verilere göre Almanya'da sığınma başvuruları reddedilen 900 bin dolayında sığınmacı bulunuyor. Bu kişilerin yaklaşık üçte biri hakkında sınırdışı kararı var. Öte yandan Eylül 2023 ile Eylül 2024 arasında bir önceki döneme göre sığınma başvurularında yüzde 24 dolayında azalma kaydedildi. Bu zaman dilimi içinde 170 bin dolayında sığınma başvurusu yapıldı.