Sığınmacıları Ruanda'ya gönderme kararı alan İngiltere'ye BM’den tepki

İngiltere'de, ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, Ruanda'ya gönderilmesine yönelik karar temyiz mahkemesine taşındı. Mahkeme, sığınmacılarla ilgili kararın uygulanmasına hükmetti. Mahkeme kararının ardından yarından itibaren yasadışı mültecilerin, gruplar halinde Ruanda’ya gönderilmeye başlanacağı belirtildi.







İngiltere’de temyiz mahkemesinin düzensiz mültecileri, Afrika ülkesine götüren uçuşların yapılabileceğine karar vermesi, Birleşmiş Milletler’in tepkisine neden oldu.





Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İngiliz Hükümeti'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndermesiyle ilgili alınan mahkeme kararını eleştirdi ve iki ülke arasında Nisan ayında açıklanan anlaşmanın, tamamen yanlış olduğunu söyledi. Grandi, "Ruanda konusunda, son birkaç haftadır o kadar net konuştuk ki, bunun pek çok farklı nedenden ötürü yanlış olduğunu düşünüyoruz” dedi.





İngiltere'nin Uluslararası Mülteciler Sözleşmesi'ne taraf olduğunu belirten BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, anlaşmaya imza atan bir ülke olarak bu anlaşmanın getirdiği sorumlulukları, başka ülkelere ihraç etmeye çalışmanın, her türlü sorumluluk kavramına, uluslararası kurallara tamamen aykırı olduğunu ifade etti.





Ruanda'nın geçmişte on binlerce Kongolu ve Burundili mültecinin yaşadıkları konusunda kötü bir geçmişi olduğunu söyleyen Grandi, ülkenin bir davada gerekli olan mülteci statüsü değerlendirmelerini yapacak kapasiteye veya altyapıya sahip olmadığını ifade etti.





Yüksek Komiser Grandi, Birleşik Krallık Hükümeti'nin, uygulamanın asıl amacının, Avrupa kıyılarından, İngiliz Kanalı boyunca tehlikeli tekne yolculuklarından insanları kurtarmak olduğu yönündeki tezinin de kabul edilmez olduğunu söyledi. Grandi, “Tersi olsaydı, belki tartışabilirdik, ama burada, sorumluluğunu başka bir ülkeye, Ruanda'ya ihraç etmeye çalışan bir ülkeden, İngiltere’den bahsediyoruz. İnsanları tehlikeli yolculuklardan kurtarmak harika, kesinlikle harika ancak ama bunu yapmanın doğru yolu bu mu? Ben hiç öyle düşünmüyorum” diye konuştu.