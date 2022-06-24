Sığınmacıları takip etmek için Sri Lanka'ya 4 bin 200 GPS cihazı

Savaşlar başta olmak üzere olumsuz yaşam koşullarından kaçarak daha iyi bir hayatı hedefleyen sığınmacılar konusunun bu kez de güney Asya'daki bir gelişmeyle gündeme geldiği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Avustralya, ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışanların takip edilip engellenebilmesi için Sri Lanka'ya balıkçı teknelerine takılması amacıyla 4 bin 200 GPS cihazı gönderdi. Avustralya, ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışanların takip edilip engellenebilmesi için Sri Lanka'ya balıkçı teknelerine takılması amacıyla 4 bin 200 GPS cihazı gönderdi.

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, salı günü Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya düzenlediği ziyarette, "Balıkçı tekneleri yalnızca balıkçılık amacıyla kullanılmalı. Avustralya'yla Sri Lanka'nın yakın işbirliği, bir bota binip Avustralya'ya girmeye çalışanların gümrük görevlilerince tespit edilip durdurulacağı anlamına geliyor" dedi.Yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen cihazların, yardıma ihtiyacı olan teknelerin tespit edilmesi ve balık stoklarının seviyesinin belirlenmesi gibi amaçlar için kullanılacağı da belirtildi.O'Neill, açıklamasında Sri Lanka'da Avustralya'nın desteğiyle açılan Balıkçılık Takip Merkezi'nin cihazlar sayesinde insan kaçakçılığı gibi suçlara işaret eden olağandışı tekne hareketlerini ve yasadışı balıkçılık faaliyetlerini de tespit edebileceğini söyledi.Teknelerine GPS sistemi takılmasını reddeden ya da cihazları söken veya devre dışı bırakanların Sri Lanka yönetimince cezalandırılacağı da bildirildi.