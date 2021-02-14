Şii gruptan Türkiye açıklaması

Haşdi Şabi güçleri içinde yer alan Nuceba Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Musul’dan başlayarak Şengal’e kadar uzanan bölgeyi işgal edeceğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Türkiye’nin Irak topraklarına yönelik ihlallerine devam etmesi halinde en sert şekilde yanıt vereceğiz” denildi.







Rudaw’da yer alan habere göre Nuceba Hareketi’nin açıklaması şöyle:





“Ülke kargaşa içerisinde, resmi kurumların etkisiz tutumları, partilerin çıkar hesapları bu ülkeyi farklı taraflar ve ülkelerin ihlal etmek için adeta bir meydan haline getirmiştir.





Aldığımız bilgilere göre Türkiye Musul vilayetinden başlayarak Şengal’e kadar uzanan bölgeyi işgal etmek gibi bir niyeti var. Resmi kurumların yanıtı ve tutumu bu şekilde zayıf ve etkisiz kalması durumunda bu ihlaller son olmayacaktır.





Türkiye’nin sonucunun ne olacağını bilmediği böylesi bir adım atmadan önce tutumlarını bir kez daha gözden geçirmeli. Güç ve asker sayısı bakımından kendilerinden çok fazla olan İşgalci Amerika güçlerinden ders almalılar.





Irak hükümeti ve Parlamentosunun söz konusu ihlallere karşı bir tutum almalı. Akis takdirde Irak halkı ve savunucusu bu konuda tutum alacaktır.”





Heşdi Şabi güçleri içinde yer alan Nuceba Hareketi, 2014'te IŞİD’in ülkedeki birçok bölgeyi ele geçirmesinden sonra Irak'taki Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısıyla ön plana çıkmıştı.