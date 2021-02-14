Samanyolu Haber /Dünya / Şii gruptan Türkiye açıklaması /14 Şubat 2021 17:20

Şii gruptan Türkiye açıklaması

İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin Türkiye’nin Şengal’e operasyon ihtimaline karşı bölgeye takviye güç sevk etme kararının ardından Nuceba Hareketi’nden de Ankara’ya yönelik tehdit açıklaması geldi.

SHABER3.COM

Haşdi Şabi güçleri içinde yer alan Nuceba Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Musul’dan başlayarak Şengal’e kadar uzanan bölgeyi işgal edeceğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Türkiye’nin Irak topraklarına yönelik ihlallerine devam etmesi halinde en sert şekilde yanıt vereceğiz” denildi.

Rudaw’da yer alan habere göre Nuceba Hareketi’nin açıklaması şöyle:

“Ülke kargaşa içerisinde, resmi kurumların etkisiz tutumları, partilerin çıkar hesapları bu ülkeyi farklı taraflar ve ülkelerin ihlal etmek için adeta bir meydan haline getirmiştir.

Aldığımız bilgilere göre Türkiye Musul vilayetinden başlayarak Şengal’e kadar uzanan bölgeyi işgal etmek gibi bir niyeti var. Resmi kurumların yanıtı ve tutumu bu şekilde zayıf ve etkisiz kalması durumunda bu ihlaller son olmayacaktır.

Türkiye’nin sonucunun ne olacağını bilmediği böylesi bir adım atmadan önce tutumlarını bir kez daha gözden geçirmeli. Güç ve asker sayısı bakımından kendilerinden çok fazla olan İşgalci Amerika güçlerinden ders almalılar.

Irak hükümeti ve Parlamentosunun söz konusu ihlallere karşı bir tutum almalı. Akis takdirde Irak halkı ve savunucusu bu konuda tutum alacaktır.”

Heşdi Şabi güçleri içinde yer alan Nuceba Hareketi, 2014'te IŞİD’in ülkedeki birçok bölgeyi ele geçirmesinden sonra Irak'taki Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısıyla ön plana çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şii gruptan Türkiye açıklaması Sonraki Haber >>

Hizmetle Yüzleşme

Hizmetle Yüzleşme

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

"Karantinadayken duruşmaya gitmedim diye yakalama kararı çıkardılar"

AKP sözcüsü: "Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye göç ediyorlar"

AKP sözcüsü:

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:31:20