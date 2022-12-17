Siirt 'Olgaç Cumhuriyeti'ne döndü

AKP döneminde devlet kurumlarına atamalar yıllardır tartışılıyor. Liyakat bu dönemde yerle bir olurken tartışmalı atamaların sonu gelmiyor. Son örnek Siirt’ten. AKP Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın akrabalarının eğitimden sağlığa kentteki birçok kurumda görev yaptığı ortaya çıktı.
Kamuda çalışan memurların liyakatle seçilmesi yönünde çağrı yapan yurttaşlar, “Kentimiz işsizlik sorunuyla mücadele ederken kayırmacı yaklaşımların son bulmasını istiyoruz. Bazen öncelik verilen isimler oluyor. Biz bu tutumların son bulmasını, denetim yapılıp, halkın bilgilendirilmesini istiyoruz” dedi.
Kentte yaşayanlardan alınan bilgiye göre AKP’li İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın akraba ve yakınlarının görev aldığı kurumlar ve görevler şöyle;
•Baki Olgaç: Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı
•Şahabettin Olgaç: Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı
•Abdulselam Olgaç: Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde personel
•Mevlüt Olgaç: Siirt Üniversitesi Güvenlik Şefi
•Alaaddin Olgaç: Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde sürekli işçi
•Rıdvan Olgaç: İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde matematik öğretmeni
•Nurettin Olgaç: Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi’nde öğretmen
•Muhsin Olgaç: Siirt 80. Yıl İlkokulu’nda memur
•İbrahim Olgaç: Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur
•Mehmet Tufan Olgaç: Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Spor Hizmetleri Müdürü
•Mehmet Olgaç: AKP Siirt Belediye Ercümeni
•Aziz Olgaç: Siirt Devlet Hastanesi’nde temizlik işinden sorumlu personel
•Bahattin Olgaç: HAK-İş Siirt Şube Başkanı
•Eşref Olgaç: Siirt İl Özel İdarede memur
SÜLALE BOYU TORPİL
AKP’li yöneticilerin yakınlarının devlet kurumlarındaki görev yaptığına, diğer illerde de rastlanmıştı. AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’in 11, AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın 13 yakınının devlet kurumlarında; Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ ile Siirt’in Pervari ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın yakınlarının da kamuda görev yaptığı ortaya çıkmıştı.