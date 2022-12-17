Siirt 'Olgaç Cumhuriyeti'ne döndü

AKP döneminde devlet kurumlarına atamalar yıllardır tartışılıyor. Liyakat bu dönemde yerle bir olurken tartışmalı atamaların sonu gelmiyor. Son örnek Siirt’ten. AKP Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın akrabalarının eğitimden sağlığa kentteki birçok kurumda görev yaptığı ortaya çıktı.







Kamuda çalışan memurların liyakatle seçilmesi yönünde çağrı yapan yurttaşlar, “Kentimiz işsizlik sorunuyla mücadele ederken kayırmacı yaklaşımların son bulmasını istiyoruz. Bazen öncelik verilen isimler oluyor. Biz bu tutumların son bulmasını, denetim yapılıp, halkın bilgilendirilmesini istiyoruz” dedi.





Kentte yaşayanlardan alınan bilgiye göre AKP’li İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın akraba ve yakınlarının görev aldığı kurumlar ve görevler şöyle;Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon BaşkanıSiirt Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Müdür YardımcısıSiirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde personelSiirt Üniversitesi Güvenlik ŞefiSiirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde sürekli işçiİbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde matematik öğretmeniŞehit Zafer Kılıç Spor Lisesi’nde öğretmenSiirt 80. Yıl İlkokulu’nda memurSiirt Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memurSiirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Spor Hizmetleri MüdürüAKP Siirt Belediye ErcümeniSiirt Devlet Hastanesi’nde temizlik işinden sorumlu personelHAK-İş Siirt Şube BaşkanıSiirt İl Özel İdarede memurAKP’li yöneticilerin yakınlarının devlet kurumlarındaki görev yaptığına, diğer illerde de rastlanmıştı. AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’in 11, AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın 13 yakınının devlet kurumlarında; Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ ile Siirt’in Pervari ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın yakınlarının da kamuda görev yaptığı ortaya çıkmıştı.