Samanyolu Haber /Gündem / Siirt'te 1 uzman çavuş şehit oldu /09 Nisan 2021 18:48

Siirt'te 1 uzman çavuş şehit oldu

terör örgütü PKK'ye yönelik sürdürülen operasyondaki çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ye yönelik sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin etkisiz hale getirilmelerine yönelik bölgede operasyonun devam edildiği belirtilerek, "Eruh ilçe kırsalında icra edilen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli 1 uzman çavuşumuz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.
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